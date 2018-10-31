Adana Demirspor, Dersim 62 Spor maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto 1.
Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda yarın oynayacağı Dersim 62 Spor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Adana Gençlerbirliği Tesisleri'nde Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde saat 11.00'da başlayan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda yapılan çift kale maç ve bireysel çalışmayla sona erdi.
Antrenmana, Ümraniyespor maçında sakatlanan Herve Kage ve İsmail Konuk katılmadı.
Adana Demirspor ile Dersim 62 Spor arasında yarın 15.00'de 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maçı Özgüç Türkalp yönetecek.