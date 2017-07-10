Adana Demirspor, Edin Rustemovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Bosna Hersekli defans oyuncusu Edin Rustemovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor Aytaç Durak Tesisleri’nden gerçekleşen imza törenine, Adana Demirspor İkinci Başkanı Ümit Onatça ve federasyon sorumlusu Mehmet Yalçın katıldı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Rustemovic, Adana Demirspor’a gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu belirtti. Edin Rustemovic, "Buraya gelmek kariyerim için çok önemli bir adım. Şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız. Buraya gelmeden önce Demirspor hakkında bilgiye sahiptim. Teklif geldikten sonra çok heyecanladım. Bu zamanda kadar sadece Bosna-Hersek ve Sırbistan takımlarında forma giydim. İlk defa ülkemden uzakta bir takımda oynayacağım. Bu benim için özel bir deneyim olacak. Benim hedeflerimden önce takımın hedefleri önemli. Takımı en iyi yerlere getirmek için her şeyi yapmaya hazırım" ifadelerini kullandı.

"Srebrenitsa" anmalı imza töreni

Bir gazetecinin formasının üzerindeki çiçeğin anlamını sorması üzerine Bosnalı oyuncu, "Bu Srebrenitsa çiçeği 1995 yılında gerçekleşen olayın yarın yıl dönümünü olduğu için burada dikkat çekmek istedim. Bizim için bu çok önemli. Sırp askerleri bir kampta 9 bin askeri öldürdü. Bir günde bütün insanları 1 yaşından 99 yaşına kadar alıp öldürdüler. Yarın biz Srebrenitsa’da olamayacağız ama destek verebiliriz diye düşündük" dedi.

24 yaşındaki oyuncu, Bosna Hersek liginde Sarajevo takımından geldi. Geçen sene 27 maçta görev alan Rustemovic bir de gol kaydetti.