Adana Demirspor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

Lig ekiplerinden Adana Demirspor Teknik Direktörü Timuçin Bayazit, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Fenerbahçe ile oynayacaklarını belirterek, “Biz çıkacağız sadece kendi oyun sistemimizi, kendi futbolumuzu ve kendi mücadelemizle sonuç almaya çalışacağız” dedi.

Adana Demirspor, çarşamba günü 20.30’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu kapsamında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Mavi-lacivertli ekip Aytaç Durak Tesisleri’nde maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Timuçin Bayazit yönetimindeki antrenman saat 15.30’da başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla idmanı tamamladı.

“Bu hafta yoğun geçecek”

İdman sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Timuçin Bayazit, “Arkadaşlarımızla tanıştık toplantı yaptık, ilk idmanımızı yapıyoruz. 3 gün sonra kupa maçımız var. Bu hafta yoğun geçecek. Biraz sıkışık bir ortam. Yapabildiğimiz kadar iyi idman yapmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince pozitif yöne yöneltmeye çalışacağız olayı. Sonuç için kimse bir şey söyleyemez. Fenerbahçe Türkiye liginin en iddialı takımlarından bir tanesi” diye konuştu.

“Demirspor olarak o sahada yer alacağız”

Kupa maçlarının farklı reaksiyon gösterdiğini dile getiren Bayazit, daha sonra şu ifadeleri kullandı:

“Biz çıkacağız sadece kendi oyun sistemimizi, kendi oyun futbolumuzu ve kendi mücadelemizle sonuç almaya çalışacağız. Tabii ki onların başka amaçları olabilir kupayı kazanmak istiyorlar ama bizde Adana Demirspor olarak o sahada yer alacağız. Maç sonu neler getirip neler götürecek o zaman konuşuruz.”

“Elazığspor maçımızı düşünmemiz gerekiyor”

12 Aralık’ta eleme turlarının ikinci maçında Fenerbahçe’nin Adana’ya gelecek olmasını da değerlendiren Timuçin Bayazit, “Adana’da oynayacağımız maça kadar bir sürü maçımız var. Önce kupa maçımızı oradan Elazığspor maçımızı düşünmemiz gerekiyor. Daha çok var Adana’da oynayacağımız maça” şeklinde konuştu.

Adana Demirspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını 28 Kasım Salı günü sabah 09.00’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.