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07 Ocak 2017 20:11

Adana Demirspor ikinci etap kamp çalışmalarına başladı

Adana Demirspor ikinci etap kamp çalışmalarına başladı

07 Ocak 2017 20:11

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un devre arası ikinci etap kampı Antalya’da başladı.
Yaklaşık 9 gün süren ilk etap kampını Aytaç Durak Tesisleri’nde tamamlayan ve son etap çalışmaları için Antalya’da bulunan mavi-lacivertli ekip kendi sahasında oynayacağı Mersin İdmanyurdu maçının hazırlıklarına burada devam edecek. Sabah fitness salonunda 2 grup halinde kuvvet çalışan mavi-lacivertli ekip daha sonra sahada antrenman yaptı. Teknik Direktör Engin İpekoğlu yönetimindeki tüm futbolcular ve teknik ekip antrenman öncesi basın mensuplarına poz verirken, daha sonra ısınma, dayanıklılık, 5’e 2 ve taktik idmanı ile günü tamamladı.
Deneyimli teknik adam İpekoğlu, Antalya’daki çalışmalara bugün itibariyle başladıklarını söyleyerek, en verimli şekilde lige hazırlanacaklarını ifade etti. İpekoğlu, sakatlık olmadan kazasız belasız bir kamp dönemi olması temennisinde bulunarak, "Kendi sahamızda oynayacağımız Mersin İdmanyurdu maçına kadar en iyi şekilde hazırlıklarımızı yapacağız. Verimli bir kamp dönemi geçireceğimizi düşünüyorum. Oyuncularımız ellerinden gelen çabayı ve fedakarlığı gösteriyorlar. İnşallah bunun da sahaya yansıyacağını düşünüyorum" dedi.

Bandırmaspor ile hazırlık maçı oynanacak
Adana Demirspor ilk hazırlık maçını pazar günü TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor ile oynayacak. Antalya’da sadece 1 hazırlık maçı oynamayı planlayan Adana Demirspor, cuma günü de Antalya’dan ayrılacak.
Mavi-lacivertli ekibin tecrübeli oyuncularından kaleci Fevzi Elmas, Antalya kampının ilk gününü yürüyüş yaparak geçirdi. Sol arka adalesinde küçük bir sıkıntı olduğunu söyleyen takımın kaptanlarından Fevzi, yaklaşık 3 gün sonra tam olarak takımla çalışabileceğini belirtti.



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