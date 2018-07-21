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21 Temmuz 2018 11:48

Adana Demirspor ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı

Spor Toto 1.

Adana Demirspor ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı

21 Temmuz 2018 11:48

Lig ekiplerinden Adana Demirspor, ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı.


Yeni sezon hazırlıklarına 12 Temmuz’da Kızılcahamam Tesisleri’nde başlayan mavi-lacivertliler, ilk etap kampının son çalışmasını yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, zamana dayalı tempolu koşuyla sona erdi.


İki günlük iznin ardından ikinci etap kampı için 23 Temmuz’da tekrar Kızılcahamam’da toplanacak olan Adana Demirspor, çalışmalarını 4 Ağustos’a kadar Ankara Kızılcahamam’da sürdürecek.


Öte yandan Adana Demirsporlu futbolcular, teknik direktörleri Hakan Kutlu’nun oğlu Arhan Kutlu’ya sürpriz doğum günü düzenledi.




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