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29 Haziran 2017 16:58

Adana Demirspor kaleci Şahmalı ile anlaştı

TFF 1.

Adana Demirspor kaleci Şahmalı ile anlaştı

29 Haziran 2017 16:58

Lig ekiplerinden Adana Demirspor, kaleci İsmain Şahmalı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.


Şahmalı’nın imza töreni Adana Demirspor Aytaç Durak Tesisleri’nde yapıldı. Adana Demirspor’a geldiği için çok mutlu olduğunu belirten İsmail Şahmalı, mavi-lacivertli formayı giyecek olması nedeniyle kulüp başkanı ve yöneticilere teşekkür ederek “Adana Demirspor’da başarılı bir sezon geçireceğimin sözünü şimdiden verebilirim” dedi.


Adana Demirspor Başkanı Mehmet Gökoğlu ile 1 ay önce umrede bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten İsmail Şahmalı, “2 gün önce resmi sitede benim transferimle ilgili bir açıklama yayınlandı. Gaziantep Gazişehir Kulübü ile ön protokol imzalamıştım. Bu protokol iptal edilmeden anlaştığımı söylemek etik olmazdı. İki kulübün arasının açılmaması için olması gereken yapıldı” şeklinde konuştu.


Transferi konusunda bir konuya da açıklık getiren İsmail Şahmalı, “Gaziantep Gazişehir Kulübü beni göndermedi, ben Adana Demirspor’a kendi isteğim doğrultusunda geldim. Transferim konusunda bana yardımcı olan Gaziantep Gazişehir Kulübü’ne ve Hüseyin Kalpar’a da ayrıca teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.




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