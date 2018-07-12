Adana Demirspor Kızılcaham’da kampa giriyor

Spor Toto 1. Lig 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamınsa Adana Demirspor, Kızıcahamam’da kampa girecek. Adana Demirspor Kulübü 2. Başkanı İmam Gazali Hiradağı, As Başkan Şentürk Çalık, Federasyon Sorumlusu Levent Özveren, İdari İşler Sorumlusu Tekin Taylancı ve Altyapı Sorumlusu İsmail Tanrıverdi, mavi-lacivertli kafileyi Kızılcahamam’a uğurladı.

İmam Gazali Hiradağı genç oyunculara başarılar dileyerek, verilen şansı en iyi şekilde değerlendirmelerini söyledi ve kampın sağlıklı bir şekilde geçmesini temenni etti.

Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde bugün yeni sezonun ilk hazırlıklarını saat 18.30’da gerçekleştirecek olan mavi-lacivertliler, 4 Ağustos’a kadar Kızılcahamam’da çalışmalarını sürdürecek.

Adana Demirspor’un kafilesinde yer alan olan altyapı oyuncuları şunlar:

"Erkam Develi, Canpolat Çelik, Ahmet Can Genç, Uğurcan İkikardeş, Nusretcan Körümdük, Özgür Ortaç, Bekir Can Kara, Fadım Sayım, Yusuf Emre Alyaprak, Yusufcan Demirok, Musa Bulut ve Mustafa Yılmaz"