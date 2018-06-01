Adana Demirspor kongresi ertelendi

Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un kongresi, çoğunluğun sağlanamaması ve başkan adayı çıkmaması nedeniyle 8 Haziran Cuma gününe ertelendi.

Adana Demirspor’un kentteki bir düğün salonunda düzenlenen kongresi, çoğunluk sağlanamaması ve başkanlık için herhangi bir adayın çıkmaması sebebiyle ertelendi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Kulübü Başkanı Mehmet Gökoğlu, “Genelde ilk kongrelerde çoğunluk sağlanamamıştır. Kimse kaygılanmasın, Adana Demirspor’u seven iş adamları, yöneticiler, şehrin mülki amirleri sayesinde bir yönetim kurulu oluşacaktır. Yeni bir yönetimle Adana Demirspor, yeni sezona güçlü bir şekilde girecektir” diye konuştu.

“İstenmediğim yerde durmam”

Gökoğlu, ’Tekrar aday olacak mısınız?’ sorusuna ise, “Ben söyledim. İstenmediğim yerde durmam. Sezon içerisinde kaçar dediler, kaçmadık çok şükür. Arkadaşlarımla birlikte aslanlar gibi buradayız. Kulübü nasıl aldıysak, kongrede yeni yönetime teslim ederiz” yanıtını verdi.

Adana Demirspor tesislerinin yerini kulübe tahsis ettiremediğinin altını çizen Gökoğlu, “Eskiden umutluydum. Taraftarlık ve kulübü sevmek açısından birliktelik var. Ama yukarıda da bir birliktelik olması lazım. Bu birlikteliğin Adana valisi, milletvekilleri ve iş adamlarıyla olması gerekiyor” dedi.

Adana Demirspor’un ertelenen kongresi, 8 Haziran Cuma günü saat 14.00’te tekrar yapılacak.