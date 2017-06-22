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22 Haziran 2017 02:15

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Mehmet Gökoğlu:

Adana Demirspor spor camiasına verdiği iftar yemeğinde, konuşan Kulüp Başkanı Mehmet Gökoğlu, ”Eğer elinizde yetenekli gençler varsa lütfen beni arayın, lütfen arayın ki ben o çocuklara sahip çıkayım” dedi.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Mehmet Gökoğlu:

22 Haziran 2017 02:15



Adana Demirspor Aytaç Durak Tesislerinde spor camiasına verilen iftar yemeğine, Adana Büyükşehir Başkanı Hüseyin Sözlü, Eski Adana Demirspor Başkanı Sedat Sözlü, Adana Demirspor yöneticileri, amatör kulüp teknik direktörleri ve gazeteciler katıldı. Program ilahi dinletisi ile başladı daha sonra Kur’an-ı Kerim Tilavetiyle devam etti. Ezanın okunmasıyla oruçlar açıldı.



İftarın ardından konuşma yapan Adana Demirspor Başkanı Mehmet Gökoğlu, Türkiye’de bulunan amatör kulüplerinin, Adana Demirspor kulübünün alt yapısı olduğunu belirtti. Gökoğlu,” Adana Demirspor olarak veya diğer kulüpler olarak, bütün amatör kulüpler Adana Demirspor kulübünün altyapısıdır. Yani 100 tane kulübümüz varsa bu çocuklar Adana Demirspor kulübünün alt yapısıdır. Ben şunu söylüyorum, söz veriyorum; eğer elinizde yetenekli gençler varsa lütfen beni arayın, lütfen arayın ki ben o çocuklara sahip çıkayım” dedi.



Daha sonra Gökoğlu şöyle devam etti;


“Mesela geçtiğimiz 10 günlük süreçte, Gençlerbirliği’den iki tane futbolcumuzu Demirspor kulübü alt yapısına kazandırdık. Bu iki çocuğumuzu 1 Temmuzda başlayacak A Takım kampına götürüyoruz. Bunun gibi gençleri muhakkak kazandırmamız lazım. Devamlı dışarıdan profesyonel futbolcular alarak, aşırı derecede paralar veriyoruz. Bu borçların oluşmasındaki en büyük sebep budur. Evlatlarımıza sahip çıkmak zorundayız” ifadelerini kullandı.




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