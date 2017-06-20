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20 Haziran 2017 19:54

Adana Demirspor, Lalawele Atakora ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Togolu orta saha oyuncusu Lalawele Atakora ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor, Lalawele Atakora ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

20 Haziran 2017 19:54

 

Adana Demirspor Aytaç Durak Tesisleri’nden gerçekleşen imza törenine, Adana Demirspor ikinci başkanı İmam Gazali Hıradağı ve yöneticileri katıldı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Lalawele Atakora, büyük camiaya geldiğini belirtti. Atakora, ”Sayın başkanımıza bizlere verdiği sözleri yerine getirmesi ve aynı zaman da Adana Demirspor’a gelmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Adana Demirspor büyük bir camia, inşallah gelecek sezonda Adana Demirsporu süper lige taşıyacağız” ifadelerini kullandı.


Bir gazetecinin sosyal medyada az maç yaptığı için eleştirildiği yönündeki soruya Atakora, "İsveç ligi Türk liginden oldukça farklı bir lig, İsveç ligi nisan ayında başladı o dönemde Afrika kupasında yer alıyordum. Geçtiğimiz sezon Helsingborg formasıyla ligde 33 maç, milli takımda ise 8 karşılaşmada görev aldım" dedi.


İmzaların atılmasının ardından ikinci Başkan Hıradağı yaptığı açıklamada, transfer çalışmalarının devam ettiğini, 5-6 futbolcu ile görüştüklerini ve en kısa zamanda imzaların atılacağını bildirdi.




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