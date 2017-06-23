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23 Haziran 2017 16:54

Adana Demirspor, Sezer Özmen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

TFF 1.

Adana Demirspor, Sezer Özmen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

23 Haziran 2017 16:54

Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren defans oyuncusu Sezer Özmen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.


Aytaç Durak Tesisleri’nde’ki imza törenine Adana Demirspor Kulübü yöneticileri İmam Gazali Hıradağı, İsmail Tanrıverdi ve Mehmet Yalçın katıldı.


İmza töreninde konuşan 2. Başkan İmam Gazali Hıradağı, "Teknik ekibin isteği doğrultusunda geçmiş yıllarda çeşitli takımlarda şampiyonluk yaşamış başarılı oyuncu Sezer Özmen’i 2 yıllığına kadromuza katmış bulunuyoruz. İki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


Adana Demirspor’a geldiği için mutlu olduğunu belirten Sezer Özmen, "Benim için çok önemli bir transfer oldu. Hedeflerim doğrultusunda iyi bir şehir ve takım seçmek zorundaydım. Bunu hissettim ve bunu bilerek bu camiayı seçtim. Başkanımın ve yöneticilerimin gözünde bu azmi isteği görünce ve iyi bir karar verdiğimi düşünüyorum. Benden beklentileri biliyorum. İyi bir kamp sonrası bana güvenenleri mahcup etmeyeceğimin sözünü verebilirim" diye konuştu.




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