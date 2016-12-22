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22 Aralık 2016 15:26

Adana Demirspor, Sivasspor hazırlıklarını sürdürüyor

Adana Demirspor, Sivasspor hazırlıklarını sürdürüyor

22 Aralık 2016 15:26

Adana Demirspor, TFF 1. Lig’in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarında sona yaklaştı.
TFF 1. Lig’in 16. haftasında 24 Aralık Cumartesi günü Sivasspor ile karşılaşacak olan Adana Demirspor, öğleden sonra yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Yağmur altında 1 saat süren idmanda zaman zaman neşeli anların yaşanması dikkat çekerken, oyuncuların istekli halleri teknik heyeti memnun etti. Deplasmanda oynayacağı zorlu mücadelesi öncesi Adana’daki son antrenmanını yapan mavi-lacivertli ekip, yarın kara yoluyla zorlu deplasmana hareket edecek. Sivas’ta yapılacak olan son antrenmanın ardından takım, kampa girecek ve maç saatini beklemeye başlayacak.
Adana Demirspor’un genç oyuncularından İzzet Çelik sakatlığının ardından çalışmalarını sürdürüyor. Mavi-lacivertli takımın sezon öncesi Kızılcahamam kampında antrenman sırasında sol ayak ön çapraz bağları kopan savunma oyuncusu, fizyoterapist eşliğinde düz koşu ve kuvvetlendirme antrenmanlarına devam ediyor. Şu anda her şeyin yolunda gittiğini belirten İzzet, takım güçlü bir şekilde dönebilmek adına temkinli davrandığını söyledi.
TFF 1. Lig 2016-2017 sezonunun ilk yarısını bu karşılaşmayla tamamlayacak olan Adana Demirspor, Aytaç Durak Tesisleri’nde ikinci yarı çalışmalarına başlayacak.



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