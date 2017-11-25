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25 Kasım 2017 16:21

Adana Demirspor, teknik direktör arıyor

TFF 1.

Adana Demirspor, teknik direktör arıyor

25 Kasım 2017 16:21

Lig’in 13. hafta karşılaşmasında deplasmanda Manisaspor’a 2-1’lik skorla mağlup olan Adana Demirspor’da yönetim, teknik direktör arayışına girdiklerini açıkladı.


Teknik Direktör Giray Bulak’ın istifasının ardından Sportif Direktör Gürcan Aday ile yoluna devam eden Adana Demirspor, yeni hoca arayışlarına başladığını resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla duyurdu. Yönetim kurulu adına konuşan basın sözcüsü Önder Kaypak, "Kulübümüze ve camiamıza yakışacak yeni bir teknik direktör için görüşmelerimiz hızla devam etmektedir. Bu süreç devam ederken Gürcan Aday şu anki görevini yürütecek olup, yeni teknik direktör geldiğinde değerli hocamız Gürcan Aday eski görevi olan sportif direktörlüğe geri dönecektir" ifadelerini kullandı.


Adana ekibi, 2017-2018 sezonunda çıktığı 13 karşılaşmada sadece 15 puan toplayabildi.




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