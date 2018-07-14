Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarını Kızılcahamam’da sürdürüyor

Adana Demirspor, Kızılcahamam’da başladığı hazırlık kampının 3. gününde çalışmaları Teknik Direktör Hakan Kutlu nezaretinde sürdürüyor. Günü çift antrenmanla tamamlayacak olan mavi-lacivertlilerin sabah yapılan antrenmanı 1 buçuk saat sürdü. Denge ve koordinasyon çalışmaları ile başlayan idman, orta-şut çalışmasıyla sona erdi.

Öte yandan gribal enfeksiyona yakalanan Adana Demirspor’un yeni transferi Emre Nefiz takımdan ayrı çalışmalara katıldı. Adana temsilcisi, Kızılcahamam Patalya Otel’de akşam yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.