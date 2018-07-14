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14 Temmuz 2018 13:01

Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarını Kızılcahamam’da sürdürüyor

Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Kızılcahamam’da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarını Kızılcahamam’da sürdürüyor

14 Temmuz 2018 13:01


Adana Demirspor, Kızılcahamam’da başladığı hazırlık kampının 3. gününde çalışmaları Teknik Direktör Hakan Kutlu nezaretinde sürdürüyor. Günü çift antrenmanla tamamlayacak olan mavi-lacivertlilerin sabah yapılan antrenmanı 1 buçuk saat sürdü. Denge ve koordinasyon çalışmaları ile başlayan idman, orta-şut çalışmasıyla sona erdi.


Öte yandan gribal enfeksiyona yakalanan Adana Demirspor’un yeni transferi Emre Nefiz takımdan ayrı çalışmalara katıldı. Adana temsilcisi, Kızılcahamam Patalya Otel’de akşam yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.




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