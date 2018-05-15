Adana Demirspor yönetiminden beceriksizlik özrü

Başkanı İmam Gazali Hiradağı, Başkan Mehmet Gökoğlu’nun transfer politikalarının başarısız olduğunu belirterek, “Şu anda play-off’u konuşmalıydık, direkt çıkmayı konuşmalıydık. Süper Lig’i konuşmalıydık. Bunu başaramadığımız için, beceremediğimiz için ben tüm camiamızdan şahsım adına özür diliyorum” dedi.

Aytaç Durak Tesisleri’nde basın toplantısı düzenleyen İmam Gazali Hiradağı, 2017- 2018 sezonu genel değerlendirmesini yaptı. Bu sene Mehmet Gökoğlu ile yönetimde 4. dönemi olduğunu belirten Hiradağı, “İlk iki dönemde daha başarılıydık. İlk yıl play-off oynadık. İkinci yıl play-off finali oynadık. Ama 3. ve 4. dönemde tabii başarılı olamadık. Adana Demirspor gibi köklü ve güçlü bir camia için ligde kalmak sevindirici olmamalı. Bu sene Adana Demirspor maalesef ligde kalmayı başarabildi. Buna da ağlayacağımız, üzüleceğimiz yerde sevinir durumdayız. Bunun için öncelikle taraftarımızdan ben şahsım adına özür diliyorum. Yani biz Adana Demirspor’u bu duruma getirmemeliydik. Şu anda play-off’u konuşmalıydık, direkt çıkmayı konuşmalıydık. Süper Lig’i konuşmalıydık. Bunu başaramadığımız için, beceremediğimiz için ben tüm camiamızdan şahsım adına özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Adana Demirspor’a faydası olacaksa hakkımı helal ediyorum”

Yönetim ile kendisine hakaret ve küfür edenlere de değinen Hiradağı, “Burada yönetici arkadaşlar çok fazla küfüre maruz kalıyorlar. Özellikle şahsım adına söylüyorum. Bana hakaret edenlere, küfür edenlere ben Demirspor’a faydası olacaksa hakkımı helal ediyorum. Yani taraftarın tabii ki bilgi alma hakkı var, tabii ki sorgulama hakkı var. Sonuçta ben de bir taraftarım. Yarın burada görevim bitecek ben de öbür tarafa geçeceğim. Ama buradaki yöneticilere ve şahsıma yapılan küfür ve hakaretlerle alakalı diyorum ki eğer Adana Demirspor’un faydasına ise tamamına hakkımı helal ediyorum. Ama ben rica ediyorum. Herkesin bir şahsiyeti var, ailesi var, çoluğu çocuğu var. Lütfen kimse kimseye hakaret etmesin. Ben böyle arzu ediyorum” şeklinde konuştu.

“Transfer konusunda başarı değiliz”

Hiçbir yöneticinin transfer yapmadığını, birkaç oyuncunun transferini ise Giray Bulak ile Gürcan Aday’ın yaptığını ve kalan transferleri de Mehmet Gökoğlu’nun gerçekleştirdiğini belirten İmam Gazali Hiradağı, şunları kaydetti:

“Bunun çok doğru bir sistem, çok doğru bir yöntem olmadığını gördük. Bundan sonra yönetime talip olacak Demirsporlular için bu sene de iskelet kadroyu korumak ve üzere bir şey inşa etmek lazım. Yani her sene 20 tane oyuncuyu gönder, 20 tane oyuncu getir uygun olmuyor. Transfer açısından yönetimi başarılı buluyor musunuz diye soracak olursanız, başarılı değiliz. Başarılı olsaydık 26 milyon TL para harcayıp düşmemeye sevinir durumda olmazdık."