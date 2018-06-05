Adana Demirspor’da Aziz Kaya aday olabilir

Lig ekiplerinden Adana Demirspor kongre tarihine yaklaşırken, hala aday belirlenemedi. Başkan Mehmet Gökoğlu, Asbaşkan Aziz Kaya ile biraraya gelerek fikir alışverişinde bulunduğunu, Kaya’nın Adana Demirspor başkanlığına yakışacak bir isim olduğunu kaydetti.

Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 8 Haziran Cuma günü çoğunluk aranmaksızın kongre yapacak. Henüz başvuru yapmış bir başkan adayının olmadığı Adana Demirspor’da Başkan Gökoğlu, Asbaşkan Aziz Kaya’nın yönetime talip olabileceğini açıkladı.

Önceki günlerde Aziz Kaya ile kulüp binasında biraraya gelerek, kulüp hakkında bilgi alışverişinde bulunduklarını belirten Gökoğlu, “Umarım Aziz Kaya ya da başka arkadaşlar yönetime talip olur. Geçmiş yönetimlerde yer almış, asbaşkanlık yapmış Aziz Kaya, Adana Demirspor başkanlığına yakışabilecek bir isim. Umarım kongreye kadar Adana Demirspor bayrağını daha ileri götürecek bir başkan adayımız olur” diye konuştu.

Adana Demirspor Başkanı Gökoğlu, basın mensuplarının ‘Aday çıkmazsa süreç nasıl işleyecek, siz devam edecek misiniz?’ sorularına, “Ben kongreye kadar aday çıkmayacağına ihtimal vermiyorum. Dikkat ederseniz kongre günü kulübü yükseltecek bir başkanımız olsun dedim. Çünkü aday olacak isim benim de başkanım olacak, ben bırakıyorum” diye yanıt verdi.

Yönetime geldikleri 30 Mayıs 2017 tarihinde Adana Demirspor’un mevcut borcunun 28 milyon 500 bin lira olduğunu kaydeden Gökoğlu, “Geçtiğimiz günlerde devletimiz tarafından çıkarılan ‘Vergi Barışı’ ile borcumuzda 700 bin liralık bir indirim oldu. Bu indirimle birlikte kulübün borcu 35 milyon 349 bin liradır. Bu borcun, Adana Demirspor için büyük bir borç olduğuna inanmıyorum” dedi.

Yeni gelecek yönetime iyi hesap yapmalarını tavsiye ettiğini ifade eden Gökoğlu, “Burada yaptığın açıklamalar ile kimseyi korkutmak istemiyorum. Benim telefonum herkese açık. Yeni gelecek yönetime her konuda bilgi ve desteği vermeye hazırım. Çünkü ben düştüm, başkası düşmesin. Eğer benim hatam varsa, yeni gelecek yönetim bunları açıklayabilir” diye konuştu.