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Adana Demirspor'da derbi hazırlıkları

Spor Toto 1.

Lig'in 13. haftasında Adanaspor ile karşılaşacak olan Adana Demirspor, maçın hazırlıklarını bugün Aytaç Durak Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetiminde gerçekleşen günün ilk antrenmanı saat 11.00'de başladı ve 2 saat sürdü. Milli takımda bulunan Pote ve sakatlıkları devam eden İsmail Konuk, Herve Kage ve Anderson'un yer almadığı antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman sahada pas çalışması ve hücum defans organizasyonlarıyla devam etti. Ardından gerçekleştirilen şut çalışması ile antrenman sona erdi.


Adana Demirspor hazırlıklarını, bugün saat 18.00'de yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

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