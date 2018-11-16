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Adana Demirspor'da derbiye hazırlanıyor

Spor Toto 1.

Lig'in 13. haftasında Adanaspor ile karşılaşacak olan Adana Demirspor, maçın hazırlıklarını bugün Aytaç Durak Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetiminde gerçekleşen günün ilk antrenmanı saat 10.00'da başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Milli takımda bulunan Pote antrenmana katılmazken, sakatlıkları bulunan İsmail Konuk, Herve Kage ve Anderson'un takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman yarı sahada çift kale maçla sona erdi.


Adana Demirspor, hazırlıklarını bugün saat 17.00'de yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

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