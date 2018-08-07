Adana Demirspor’da forma numaraları belli oldu

Mavi-lacivertli takıma geri dönen Pote 9 numaralı formayı giyerken son transferlerden Anderson 10 ve Kosecki 77 numaralı formaları giyecek.
Adana Demirspor’da futbolcuların önümüzdeki sezon giyeceği forma numaraları şu şekilde:
1-Çağlar Şahin Akbaba 1
2-Tayyib Talha Sanuç
3-Sezer Özmen
4-Adil Demirbağ
5-Galip Güzel
6-Hamidou Traore
7-Berk Yıldız
8-Emre Nefiz
9-Mickael Pote
10-Anderson Oliveira
11-Herve Kage
15-Milan Mitroviç
17-Hakan Bilgiç
19-Ahmet Can Genç
21-Murat Duruer
22-Orhan Taşdelen
23-Batuhan Karadeniz
29-M.Kaan Türkmen
30-Rüştü Hanlı
32-Murat Akın
35-Batuhan İşçiler
45-Kurtuluş Yurt
54-Özgür Ortaç
77-Jakub Kosecki
80-Mustafa Yılmaz
89-Sergiy Politylo
99-Ahmet Sabri Fener