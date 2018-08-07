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07 Ağustos 2018 13:57

Adana Demirspor’da forma numaraları belli oldu

Adana Demirspor’da futbolcuların önümüzdeki sezon giyeceği forma numaraları belli oldu.

Adana Demirspor’da forma numaraları belli oldu

07 Ağustos 2018 13:57

Mavi-lacivertli takıma geri dönen Pote 9 numaralı formayı giyerken son transferlerden Anderson 10 ve Kosecki 77 numaralı formaları giyecek.


Adana Demirspor’da futbolcuların önümüzdeki sezon giyeceği forma numaraları şu şekilde:


1-Çağlar Şahin Akbaba 1


2-Tayyib Talha Sanuç


3-Sezer Özmen


4-Adil Demirbağ


5-Galip Güzel


6-Hamidou Traore


7-Berk Yıldız


8-Emre Nefiz


9-Mickael Pote


10-Anderson Oliveira


11-Herve Kage


15-Milan Mitroviç


17-Hakan Bilgiç


19-Ahmet Can Genç


21-Murat Duruer


22-Orhan Taşdelen


23-Batuhan Karadeniz


29-M.Kaan Türkmen


30-Rüştü Hanlı


32-Murat Akın


35-Batuhan İşçiler


45-Kurtuluş Yurt


54-Özgür Ortaç


77-Jakub Kosecki


80-Mustafa Yılmaz


89-Sergiy Politylo


99-Ahmet Sabri Fener




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