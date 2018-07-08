Adana Demirspor’da Hakan Kutlu dönemi

Lig takımlarından Adana Demirspor’da teknik direktörlük görevine Hakan Kutlu getirildi.

Adana Demirspor’un yeni teknik direktörü Hakan Kutlu oldu. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Başkan Murat Sancak ve Sportif Direktör Tanju Çolak ile el sıkışan Kutlu’nun 2018-2019 sezonunda takımın başında olacağı duyuruldu. Başkan Sancak, "Ülkemizin yetiştirmiş olduğu çok değerli hocamız ile yeni sezonda bizimle çalışması noktasında anlaşmaya vardık. Adana Demirspor’umuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İlk başta söylediğim gibi sabır ve sağlam temeller atarak ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.