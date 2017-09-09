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09 Eylül 2017 15:41

Adana Demirspor’da hazırlıklar devam ediyor

TFF 1.

Adana Demirspor’da hazırlıklar devam ediyor

09 Eylül 2017 15:41

Lig takımlarından Adana Demirspor, Gaziantespor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.


Teknik Direktör Giray Bulak yönetiminde basına ve taraftarlara açık olarak gerçekleştirilen antrenman saat 19.00’da başladı ve 1 saat 40 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktalandı.


Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkanvekili Murat Cevheribucak’ta Adana Demirspor Kulübü Başkanı Mehmet Gökoğlu ile birlikte mavi lacivertli takımın antrenmanını izledi.


Antrenman sonrası futbolculara taraftarlar tatlı ikramında bulundu.




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