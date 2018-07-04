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04 Temmuz 2018 15:21

Adana Demirspor’da Murat Sancak dönemi

Adana Demirspor Kulübü’nün olağanüstü genel kurulunda yeni başkan iş adamı Murat Sancak oldu.

Adana Demirspor’da Murat Sancak dönemi

04 Temmuz 2018 15:21


Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda çoğunluğa bakılmaksızın yapılan genel kurulda divan başkanlığına Cahit Sınmaz getirilirken, üyeliklere ise Yüksel Yavuz, Ramazan Çimen, Ercan Kurgun ve Mehmet Gazioğlu seçildi.


İki adaydan Tekin Yıldız hakkından feragat ederken seçime tek listeyle gidildi.


Adana Demirspor Kulübü Başkanlığına getirilen Murat Sancak’ın yönetim kurulunda Şerif Güler, Süleyman Bilici, Remzi Kar, Savaş Çokduygulu, Levent Özveren, Tarkan Kulak, İmam Gazali Hıradağı, Şentürk Çalık, İsmail Tanrıverdi, Tekin Taylancı yer aldı.


Denetim Kurulu Başkanlığına Kazım Bozan, üyeliklere ise Casim Korkmaz ve Nuri Özbakır getirildi.


Murat Sancak, seçim sonrası yaptığı konuşmada, 15 gün önce kendisine teklif geldiğini belirterek, "Herkes taşın altına elini sokmalı. Şu an için 37 milyon lira borç gözüküyor. Hesaplara bakacağız ne kadar çıkacak göreceğiz. Ben verdiğim her kuruşu kulübe bağış olarak kayıt yapacağım. Bundan sonra gelenler de kusura bakmasınlar verdiklerini geri almasınlar. Bu kulüp kuramsallaşmalı. Buraya bir genel müdür atayacağız. Bir tane futbolcu kalmış. Acilen antrenör bulacağız, arkasından transferleri yapıp takımı kampa göndereceğiz. Bu yıl şampiyonluk sözü veremem. Kısmet olursa olur. Ancak, ben Murat Sancak olarak 1. Lig’de sürekli kalan bir kulübün başkanı olmak da istemem. Ayrıca bana olan desteğin azaldığını görürsem de bir dakika durmam istifa eder giderim” dedi.




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