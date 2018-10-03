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Adana Demirspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto 1.

Lig'de şampiyonluk hedefleyen Adana Demirspor, deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla başladı.


Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışma oldu.


Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı.


Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.


Basına ve taraftara açık yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.

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