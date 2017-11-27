Adana Demirspor’da Timuçin Bayazit dönemi

Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Teknik Direktör Timuçin Bayazit ile 1.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor’da 3 hafta önce istifa eden Giray Bulak’ın yerine Sportif Direktör Gürcan Aday takımın başında sahaya çıkmıştı. Manisaspor yenilgisi sonrası yönetim, teknik direktör arayışına girdi ve takımın başına eski futbolcu Timuçin Bayazit’i getirmeye karar verdi.

“İşimizin kolay olduğunu söyleyemeyiz”

Aytaç Durak Tesisleri’nde, kulüp yöneticilerinin de katıldığı törenle kendisini 1.5 yıllığına mavi-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atan Bayazit, büyük bir camiaya geldiğini belirtti. Futbol kariyerine Adana Demirspor’da başladığını ve antrenör olarak takıma geri dönmenin kendisi için gurur verici olduğunu kaydeden başarılı teknik adam, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Doğduğum camiaya, hem sporcu olarak hizmet ettiğim, hem de yardımcı antrenör olarak hizmet ettiğim camiaya teknik direktör olarak dönmek gurur verici bir olay. Ben bu şehrin sokaklarında büyümüş kardeşinizim. Gönül olarak hiç kopmadım. En son şampiyon olduğumuz yıllardan beri çoğunuzla beraberiz. Camianın ne istediğini en iyi bilen insanlardan bir tanesiyim. Görev almak üzere buraya geldik. İşimizin kolay olduğunu söyleyemeyiz.”

“Camianın beklentilerini saha içerisini düzeltmemiz gerekiyor”

Son haftalarda yaşanan kötü sonuçların üstesinden gelmek istediğini anlatan Timuçin Bayazit, “Son haftalarda biraz sıkıntı söz konusu. Mutlaka bu durumun sonucunda değişiklikler oluyor ama böyle sorunların altından kalkmış bir camiadır burası. Ben inanıyorum ki seyircimizin de o kesilmeden devam eden desteğiyle hep beraber işleri yoluna sokup ondan sonraki projemizi hayata geçirmeye çalışacağız. Son beş haftada yaşananlar bir kriz ortamı oluşturmuş, bunu çözmemiz gerekiyor. Camianın beklentilerini, saha içerisini düzeltmemiz gerekiyor. Elimden geldiğince her şeyi yapacağımızı söylemek istiyorum” diye konuştu.

“Seve seve geldi buraya”

Adana Demirspor Basın Sözcüsü Casim Korkmaz ise düzenlenen imza töreninde şunları söyledi:

“Timuçin kardeşimiz bu camia içerisinde yetişen biridir. Kariyerinde Kayseri Erciyesspor’da da devam etmiştir ama sonra oradan istifa etmiştir. Şu an boştaydı ve biz de onu düşündük, kendisiyle konuştuk. O da seve seve bu camiaya hizmet edeceğini söyledi. Geldi buraya.”