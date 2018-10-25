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Adana Demirspor'da Ümraniyespor hazırlıkları

Spor Toto 1.

Lig takımlarından Adana Demirspor, Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.


Adana Demirspor, Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Ümraniyespor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü. Yağmur altında gerçekleşen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetimindeki antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı.


Adana Demirspor, Adana'daki hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve Cumartesi günü sabah 09.50 uçağı ile İstanbul'a gidecek.

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