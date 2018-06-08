Lig ekiplerinden Adana Demirspor’da yeni başkan Kazım Bozan oldu. Tansiyonun yüksek olduğu kongrede Nilay Ateşoğulları’nın yaptığı konuşma uzun sürünce kongre üyelerinden tepkiler yükseldi. Mehmet Gökoğlu’nun da müdahale etmesiyle gerginlik büyümeden engellendi.

Adana Demirspor yeni yönetimini belirlemek üzere yaptığı kongre, kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirildi. Tansiyonun yüksek olduğu kongrede, 148 oyla kulübün başkanlığına seçilen isim Kazım Bozan oldu. Nilay Ateşoğulları ise 59 oy aldı. Nilay Ateşoğulları yaptığı konuşmayı uzun tutunca kongre üyeleri tepki gösterdi. Küçük çaplı arbedenin yaşandığı olay, Mehmet Gökoğlu’nun da müdahale etmesiyle büyümeden engellendi.

Kongre üyelerinden biri Nilay Ateşoğulları’na yönelik, “Ben senden daha Demirpsorluyum. Sabahtan beri aynı şeyleri konuşuyorsunuz” diye tepki gösterdi. Projelerden bahsetmesini isteyen kongre üyeleri uzun süre Nilay Ateşoğulları’na tepki gösterdi. Başka bir kongre üyesi ise Nilay Ateşoğulları’na yönelik tepkileri kongre başkanının olaya müdahale etmesini istedi.

Başkan adayı Nilay Ateşoğulları oy verme işleminden önce yaptığı konuşmada, “Eğer karşıma bir aday çıktıysa önce kendi borçlarını temizleyerek gelsin. Ben size farklı bir yapı kuralım diyorum. Param var evet, çok zenginim. Ama ben bu parayı bu kulübe yatırıp, buradan giderken de 30 milyon lira olan borcu 50 milyon lira yaparsam, bu yiğitlik değildir” dedi. Nilay Ateşoğulları’nın bu sözleri, kongre üyelerinden büyük beğeni toplayarak, alkış aldı.

Adana Demirspor’un 36 milyon lira olan borcunu 2 yılda kapatmak için plan yaptıklarını belirten Ateşoğulları, borcun kapanmasıyla ilgili bütçe oluşturduklarını açıkladı.

Sık sık sözleri kesilen Nilay Ateşoğulları, çıkan küçük çaplı arbedenin ardından kürsüden indi. Daha sonra kürsüye çıkan Kazım Bozan, derdini anlatmak için sadece 3 dakikaya ihtiyacı olduğunu belirterek, kronometre ile süre tuttu. Bozan, Nilay Ateşoğulları’na yönelik Adana’da ikamet edip etmediğini sorarak, “Nilay Ateşoğulları’nı cesaretinden dolayı kutluyorum. Salonda neredeyse 200 erkek var, kendisi bir kadın olarak burada” diye konuştu.

Konuşmaların ardından oy kullanma işlemine geçildi. 210 kişinin oy kullandığı kongrede 148 oyla Kazım Bozan Adana Demirspor’un yeni başkanı oldu.