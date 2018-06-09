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09 Haziran 2018 11:28

Adana Demirspor’da yeni başkana boykot var

Spor Toto 1.

Adana Demirspor’da yeni başkana boykot var

09 Haziran 2018 11:28

lig takımlardan Adana Demirspor olağan genel kurul yapıldı. Mavi Lacivertli takımda başkanlık yarışında Nilay Ateşoğulları ve Kazım Bozan yarıştı. Gerçekleştirilen olağan kongrede 210 delege oy kullandı. Oylamanın bitmesinin ardından açılan sandıkta Kazım Bozan’a 148 oy, Nilay Ateşoğulları’na 59 oy çıktı.


Adana Demirspor’da başkan Kazım Bozan olmasının ardından Adana Demirspor yeni yönetimini boykot ederek bir çok mavi lacivertli taraftar passoliglerini kırdı. Öte yandan taraftarlar sosyal medyada ‘BoykotKazım’ hastagı açarak tepkilerini paylaştı.




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