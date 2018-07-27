Adana Demirspor’da yeni transferler takımla çalışmalara başladı

Lig ekibi Adana Demirspor’un yeni transferleri Tayyib Talha Sanuç ve Hakan Bilgiç, takımla birlikte çalışmalara başladı.

U19 Avrupa Şampiyonası’nda milli takım forması giyen Tayyib Talha Sanuç ve Sivaspor’dan transfer edilen Hakan Bilgiç bu sabah yapılan antrenmana katıldı ve takımla birlikte ilk antrenmanlarını gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Hakan Kutlu gözetiminde yapılan günün ilk antrenmanı 09.30’da başladı ve 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman; futbola özgü dayanıklılık çalışmasıyla sona erdi.

Mavi-lacivertliler 17.00’de yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.