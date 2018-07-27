Diğer
Kategoriler
27 Temmuz 2018 12:12

Adana Demirspor’da yeni transferler takımla çalışmalara başladı

Spor Toto 1.

Adana Demirspor’da yeni transferler takımla çalışmalara başladı

27 Temmuz 2018 12:12

Lig ekibi Adana Demirspor’un yeni transferleri Tayyib Talha Sanuç ve Hakan Bilgiç, takımla birlikte çalışmalara başladı.


U19 Avrupa Şampiyonası’nda milli takım forması giyen Tayyib Talha Sanuç ve Sivaspor’dan transfer edilen Hakan Bilgiç bu sabah yapılan antrenmana katıldı ve takımla birlikte ilk antrenmanlarını gerçekleştirdi.


Teknik Direktör Hakan Kutlu gözetiminde yapılan günün ilk antrenmanı 09.30’da başladı ve 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman; futbola özgü dayanıklılık çalışmasıyla sona erdi.


Mavi-lacivertliler 17.00’de yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç