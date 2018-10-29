Adana Demirspor'dan Futbol Şenliği

Adana Demirspor Kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Adana Demirspor Tesisleri'nde futbol okullarının ve altyapı kategorilerinin katıldığı Futbol Şenliği düzenledi.

Etkinliğe Adana Demirspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Tarkan Kulak, Şentürk Çalık, Tekin Taylancı, İsmail Tanrıverdi, Adana Demirspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Adana Demirspor Takım Kaptanı Murat Akın ve Adana Demirspor Kulübü Altyapı Teknik Sorumlusu Cengiz Hoşfikirer katıldı.

Adana Demirspor Futbol Okullarının ve altyapı kategorilerinin kortejiyle başlayan etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Tarkan Kulak, “Türkiye'nin köklü kulüplerinden olan, sporda daima kardeşliği, dostluğu ve centilmenliği ön plana çıkaran, verdiği mücadele ve taraftarının desteğiyle her zaman Türkiye'nin gururu olmayı başaran Adana Demirspor, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan büyük bir camiadır. Bu amaçla Türk futbolu ve Adana Demirspor'un geleceği gençlerle bu özel günde biraraya gelmiş bulunmaktayız. Başkanımız Murat Sancak, geleceğin Demirspor'unu inşa etmek adına altyapıya büyük önem vermektedir. Tesisleşme anlamında attığımız ve atacağımız adımlar da bunun en büyük göstergesi olmaktadır" dedi.

2018-2019 sezonunda 9 futbol okulu ve 300 sporcu bulunduğunu belirten Kulak, "Her geçen gün bu sayıyı arttırmak istiyoruz. İlk hedefimiz 30 futbol okulu ve 3 bin sporcuyu bünyemizde barındırmaktır. Amacımız çocuklarımızı eğitim yuvalarında keşfedip Adana Demirspor'a kazandırmaktır. Bu doğrultuda, 4 merkez ilçe Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam'da 231 ilköğretim okulundan 67 bin öğrenciye ulaşıp, futbol akademimizi oluşturup, seçmelerimizi yaparak, yetenekli gençlerimizi önce Adana Demirspor'a, sonra da Türk futboluna armağan etmektir” diye konuştu.

Adana Demirspor Tesisleri'nde16 takımın katılımıyla birbirinden tempolu maçların yapıldığı organizasyonun başlama vuruşunu Adana Demirspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Tarkan Kulak ve Teknik Direktör Hakan Kutlu yaptı.