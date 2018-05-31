Diğer
Kategoriler
31 Mayıs 2018 17:52

Adana Demirspor’lu Mustafa Yılmaz milli takıma davet edildi

Adana Demirspor’lu genç oyuncu Mustafa Yılmaz U 19 Milli Takım kadrosuna davet edildi.

Adana Demirspor’lu Mustafa Yılmaz milli takıma davet edildi

31 Mayıs 2018 17:52


Finlandiya’da 16-29 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2018 UEFA U 19 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin aday kadrosu belli oldu. Türkiye, şampiyonada Ukrayna, İngiltere ve Fransa gibi zorlu rakiplerle karşılaşacak. Türkiye U 19 milli takım kadrosunda Adana Demirspor’lu Mustafa Yılmaz’da yer aldı. 2017-2018 sezonunun son haftalarında göz dolduran 1999 doğumlu Mustafa Yılmaz, “Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, Milli Takım ve Adana Demirspor formasını başarıyla terleteceğimin sözünü veriyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç