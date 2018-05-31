Adana Demirspor’lu Mustafa Yılmaz milli takıma davet edildi

Finlandiya’da 16-29 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2018 UEFA U 19 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin aday kadrosu belli oldu. Türkiye, şampiyonada Ukrayna, İngiltere ve Fransa gibi zorlu rakiplerle karşılaşacak. Türkiye U 19 milli takım kadrosunda Adana Demirspor’lu Mustafa Yılmaz’da yer aldı. 2017-2018 sezonunun son haftalarında göz dolduran 1999 doğumlu Mustafa Yılmaz, “Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, Milli Takım ve Adana Demirspor formasını başarıyla terleteceğimin sözünü veriyorum” dedi.