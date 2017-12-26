Adana Demirspor’un borcu kent protokolüne emanet

Lig’de yer alan Adana Demirspor’un Başkanı Mehmet Gökoğlu, “Ocak ayında transfer yapabilmemiz için 5 milyon 250 bin TL paraya ihtiyacımız var. Bu para için Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü elini taşın altına koyup destek çıkacaklarını söylediler” dedi.

Gökoğlu, 2017-2018 liginin ilk yarısının bitmesinin ardından yönetim kurulu ile birlikte basın toplantısı düzenleyip gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ligde 8 hafta galip gelemediklerini belirten Gökoğlu, “Artık futbolcular arasında mı, hakemler mi bir sürü şeyler oldu. Maalesef çok üzücü. 8 hafta galibiyet serisi olmadı. 8 haftanın ardından en son lider olan MKE Ankaragücü takımını 90+5’de gol atıp yenmemiz iyi oldu. Bu maç son yıllarda izlediğim güzel bir maçtı kulüp adına. Burada taraftarı unutmamak gerek, 90 dakika durmaya taraftar mümkün olduğu kadar futbolcuları destekledi. Bu maçı galibiyet ile atlattık. Hep inandım hala da inancım sonsuzdur. MKE Ankaragücü maçı için sadece şunu söylerim; Allah doğrudan yana” diye konuştu.

“Vali ve başkan elini taşın altına koydu”

Adana Demirspor Kulübü’nün 4 transfere ihtiyacı olduğunu ancak 5 milyon 250 bin TL TFF’ye para ödenmesi gerektiğini anlatan Mehmet Gökoğlu, bu paranın da kent protokolü tarafından ödeneceğinin sinyalini vererek, şunları kaydetti:

“Bizim kulüp olarak transfere ihtiyacımız var. 3-4 bölgeye oyuncu almamız lazım. Açık ve net biz geçen hafta Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile görüştük bize yardımcı olacaklarını söylediler. 5 milyon 250 bin TL civarı paraya ihtiyacımız var transfer için. Hüseyin Sözlü başkanımızda Ocak ayında ki transfer konusunda daha çok destek vereceğini söyledi.”

“Büyükşehirin desteği oldu”

Rakamları açıklamadan Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Adana Demirspor’a maddi yönden destek verdiğini kaydeden Gökoğlu, daha sonra, “Rakamsal olarak onu söylersem diğerlerini de açıklamak lazım. Kimin ne yardım yapmadığını, Adana’nın ne durumda olduğunu Adana’da ki sivil toplum kuruluşları ve iş adamlarının neden destek vermediğini anlatmak lazım. Büyükşehirin tabiki desteği oldu” şeklinde konuştu.

“2,5 ay galip gelemedik”

Öte yandan Başkan Gökoğlu, Adana Demirspor yönetiminin göreve geldikten sonra 15 milyon TL kendi ceplerinden para harcadığını açıkladı.

Bir gazetecinin ‘MKE Ankaragücü maçından sonra ağlamanız sosyal medyada çok yankı buldu, neler söyleyeceksiniz?’ demesinin ardından Adana Demirspor Başkanı Mehmet Gökoğlu, “Onu ben de taraftar da sizler de yaşadınız. 8 hafta galip gelememişiz, bir de 15 gün mili takım arası vardı toplam 2,5 ay demek bu. 2,5 ayda bir yönetim kurulunun takımının galip gelememesi demek ağır bir stres demek. Günlerce stres, nasıl olacak diye düşündük hep. Sonunda galip geldik ama” dedi.