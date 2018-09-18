Adana Devlet Tiyatrosu 9 Ekim'de perde açıyor

Adana Devlet Tiyatrosu (ADT) 9 Ekim'de “Kadın Sığınağı” oyunuyla perde açacak.

ADT Müdürü Sevinç Gediktaş, yaptığı açıklamada, geçen sezon görevi devraldığını belirterek, oyunların yüzde 90'ın üzerinde doluluk oranına sahip olduğunu, yaklaşık 70 bin seyirciyle buluştuklarını söyledi. Yeni sezon hazırlıklarına 14 Ağustos'ta üç ödüllü usta yazar Tuncer Cücenoğlu'nun kaleme aldığı, çeşitli sinema ve dizi filmlerden tanınan aynı zamanda seslendirme sanatçısı olan Tomris Çetinel'in yönettiği “Kadın Sığınağı” adlı oyunun provalarıyla başladıklarını kaydeden Gediktaş, "Farklı nedenlerden, bir kadın sığınma evine toplanmış kadınların yaşamlarından kısa bir günün anlatıldığı, gazetelerin 3. sayfalarında okuduğumuz hayatları gözler önüne sererek, kadına yönelik şiddetin ve istismarın sorgulandığı oyunumuz ilk gösterimini 9 Ekim'de H.Ö. Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi'nde yapacak. 11 kadın oyuncumuzun rol aldığı oyunun dekor tasarımı Suar Şeylan'a, kostüm tasarımı Yıldız İpeklioğlu'na, ışık tasarımı Kadir Karagöl'e ve müzikleri Tanju Kumbaracıoğlu'na ait" dedi.

Sosyal sorumluluk projesi olan ve 2013-2014 sezonunda seyirciden destek aldıkları “Yarınlara geç kalmadan" adlı oyunun da provalarına başladıklarını söyleyen Gediktaş, "Aile içi şiddeti ve madde bağımlılığını konu alan “Yarınlara Geç Kalmadan” bir çocuğun hayatının nasıl bir anda değiştiğini ve bu değişimde kimlerin nerede hata yaptığını gözler önüne sermektedir. Feyzullah Arslan-Nerrmin Ertükmen'in yazdığı ve oyuncularımızdan Gökhan Doğan'ın yönettiği oyunumuz 23 Ekim'de izleyici karşısına çıkacak" diye konuştu.

Gediktaş, bu yıl yeni oyunların yanı sıra, geçen sezondan seyircilerin beğeniyle izlediği ve çoğu zaman bilet bulmakta zorlandıkları “Fareler ve İnsanlar”, “Bu da Geçer Ya Hu", minik izleyicilerimiz için “Don Kişot” ve “Ali Baba ve Kırk Haramiler" adlı oyunları da tekrar sahneleyeceklerini kaydetti.

Biletlerin 26 Eylül'den itibaren gişelerden alınabilecek. Öğrenci ve toplu alımlarda 7,5 TL, sivil biletler ise 12 TL'den satılacak.