Diğer
Kategoriler
30 Nisan 2018 09:49

Adana Diş Hekimleri Odası’nda Fatih Güler güven tazeledi

Adana Diş Hekimleri Odası Başkalığına Fatih Güler yeniden seçildi.

Adana Diş Hekimleri Odası’nda Fatih Güler güven tazeledi

30 Nisan 2018 09:49


Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Toroğlu ve diş hekimlerinin katıldığı genel kurulun açılışında konuşan Adana Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Fatih Güler, “Yaptığımız bilimsel toplantılarla mesleğimizle alakalı teknolojik gelişmeleri meslektaşlarımıza ulaştırdık. Önümüzdeki dönemde de bilimsel toplantılarımızı sürdüreceğiz. Koruyucu hekimliği talep eden söylemlerimizde ne kadar haklı olduğumuz ortadadır. 0-18 yaş koruyucu hekimliğini talep ettiğimiz gibi 65 yaş üstünün total dişsizliğine de iki implant talep etmemiz lazım. Buda bir koruyucu hekimliktir" dedi.


Tek listeyle yapılan seçimde Fatih Güler yeniden Adana Diş Hekimleri Odası Başkanlığına seçildi. Adana Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Hasan Boğa, Hasan Yaman, Metin Ersoy, M. Emre Benlidayı, K. Cenk Altuntop, Oğuzhan Ünal, Süleyman Dilek ve Mustafa Kalat’tan oluştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
33
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç