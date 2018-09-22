Adana Film Festivali başladı

Adana Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan, 25. Uluslararası Adana Film Festivali, Atatürk Parkı'nda, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta ilk çelengi Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Halil Avşar ve Mete Şahin birlikte koydu. Daha sonra Gülsen Tuncer, Adanalı sanatçı Levent Özdilek, İsmail Dikilitaş ve Agah Özgüç çelenk bıraktı.

Törenin ardından 75. Yıl Sanat Galerisi'nde, Alican Sekmeç'in, “25. Yıl Festival Tarihi” konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Festival tarihiyle ilgili çeşitli fotoğrafların bulunduğu serginin açılışında konuşan Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Akyürek, festival nedeniyle Adana'ya gelen konuklara teşekkür etti, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün selamlarını iletti.

"Bu topraklar sanata ilham kaynağı"

Akyürek yaptığı konuşmada, “Kuzeyinde yeşil Toroslar, güneyinde mavinin binbir tonunun bulunduğu Akdeniz ve bunların ortasında dünyanın en verimli ovalarından biri olan Çukurova'da yer alan Adana'da doğmak, büyümek bir ayrıcalıktır. Bu verimli topraklar sinemacılar için de ilham kaynağı olmuş, buradaki yaşantı, sinemacıların daima ilgisini çekmiştir. Bu topraklarda sadece binbir çeşit ürün yetişmez, bu topraklarda kişiliği güzel, yüreği güzel insanlar, sanatçılar, sinemacılar da yetişir. Adana Film Festivali'nin 25'incisinin hayata geçiriliyor olmasının mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Açılışa katılanlar daha sonra sergideki fotoğrafları dikkatle inceledi ve festival tarihine yolculuk yaptı.