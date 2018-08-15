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15 Ağustos 2018 15:35

Adana Film Festivali öncesi heyecan dozu yükseliyor

Adana Büyükşehir Belediyesi’nce 22 Eylül-30 Eylül 2018 tarihlerinde yapılacak 25.

Adana Film Festivali öncesi heyecan dozu yükseliyor

15 Ağustos 2018 15:35

Uluslararası Adana Film Festivali’nin 5 ana kategorisinden biri olan Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması’na yapılan başvurularla ilgili ön eleme çalışması sona erdi. Değerlendirme sonucunda 28 film ana jüri önüne çıkacak.


25. Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması’na yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucu ön elemeyi geçerek ana jüri önüne çıkarılmaya 28 film uygun görüldü.Türkiye’deki iletişim ve güzel sanatlar fakültelerinde Sinema-TV öğrenimi gören öğrencilerin başvurularını değerlendiren ön jüri; belgesel dalında 9, canlandırma dalında 4, deneysel dalda 5, kurmaca dalında ise 10 filmi ön elemeyi geçmeye uygun buldu.



Türk sinemasinin geleceği adına önemli


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, festival tarihi yaklaştıkça artan heyecanın Adana’dan Türkiye’ye yayıldığını vurguladı. Sözlü, uluslararası bölümlere şu ana kadar gösterilen ilginin, Türkiye’deki heyecanın ülke dışında da hissedildiğini gösterdiğini söyledi.


Başkan Sözlü, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması’yla ilgili ön eleme çalışmasının tamamlandığını, sinema eğitimini alan öğrencilerin ürettiği özel filmlerin Türk Sinemasının geleceği adına büyük önem taşıdığını ifade etti ve başvuru yapan filmlere emek verenlerle birlikte, ana jüri önüne çıkmaya hak kazanan filmlerin yönetmenlerini tebrik etti.


Uluslararası Adana Film Festivali Direktörü İsmail Dikilitaş da, festival tarihi yaklaştıkça çalışmaların yoğunlaştığını kaydederek, her yarışma kategorisinde olduğu gibi, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması’nın etkili ve sinema sanatına değer kazandıran şekilde yapılması için yoğun emek harcandığını ifade etti.




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