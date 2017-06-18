Adana Film Festivali’nde çocuk ve gençlik filmleri de yarışacak

Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında Uluslararası Çocuk ve Gençlik Filmleri Yarışması gerçekleştirilecek.

Uluslararası Çocuk ve Gençlik Filmleri Yarışması, Adana Film Festivali’nde ilk kez yer alacak. Bu yarışmanın jürisi çocuklardan oluşacak ve bazı jüri üyeleri ünlü isimlerden oluşacak. Adana’dan çocukların da yer alacağı jüri, çalışmaya başlamadan önce eğitim alacak. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Filmleri Yarışması’nda 15 film rekabet edecek. Yarışma kapsamında 5 filmden oluşan özel gösterim bölümü de Adanalılar ve sanatseverlerle buluşacak.

Yarışmanın koordinatörlüğünü Nursen Çetin Köreken ve Ümit Köreken üstleniyor. Nursen Çetin Köreken’in yapımcılığını ve senaristliğini üstlendiği Türk-Alman ortak yapımı "Mavi Bisiklet" filmi, ulusal ve uluslararası alanda 20’den fazla festivale katıldı ve çok sayıda ödül aldı. Çocuk ve gençlerle ilgili sinema sanatına dair çok sayıda projede yer alan Köreken çifti, sinemaya dair çalışmalarını sürdürüyor.

Dünya algıları zenginleşecek

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Uluslararası Adana Film Festivali içeriğinin bu yıl zenginleştiğini ve daha etkili hale getirildiğini belirterek, yarışma kapsamına alınan Uluslararası Çocuk ve Gençlik Filmleri Yarışması’nın amacıyla ilgili bilgi verdi. Sözlü, “Çocuk ve gençlerin sinema sanatıyla ilgili vizyonlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Çocuk ve gençlerin yeni filmlerle tanışması, hem kendilerini daha iyi tanıyabilmeleri hem de dünya algılarının farklılaşması ve renklenmesi adına çok önemli. Çocukların küçük yaştan itibaren farklı kültürlere ait filmleri izlemeleri, onların değişik yaşamları ve kültürleri algılamaları için iyi bir fırsat” dedi.

Uluslararası Adana Film Festival Genel Direktörü-Altın Koza A.Ş Genel Müdürü İsmail Dikilitaş da, "Uluslararası Çocuk ve Gençlik Filmleri Yarışması ile yeni neslin Adana ve Türkiye’de sinema sanatına ilgisini erkenden çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Farklı kültürlere ait filmler sayesinde vizyonları gelişecek çocuklar, bu yarışmayla hayal güçlerini geliştirip, yaratıcılıklarını artıracak” diye konuştu.