Adana Film Festivali'nde Sıla rüzgarı

Uluslararası Adana Film Festivali Fuar Alanında Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün başlama gonkunu çalmaları ile başladı. Gecede ünlü sanatçı Sıla Adanalılara unutulmaz bir konser verdi.

Festivali'nin açılışında ev sahibi olarak konuşan Başkan Hüseyin Sözlü, alandaki kalabalığın sahneden çok güzel göründüklerini ifade ederek, “Sizlerin coşkuyla sahip çıktığı Uluslararası Adana Film Festivali hedefine ulaşmıştır” dedi.

Vali Mahmut Demirtaş ise festivalin kentin kültürel ve sanatsal anlamda yol kat etmesi için önemli bir etken olduğunu söyleyerek Uluslararası Adana Film Festivali'nde emeği geçenleri tebrik etti.

Konuşmaların ardından sanatçı Sıla Gençoğlu sahnede sevenleriyle buluştu. Sanatçı Sıla, şarkıları ile Adanalılara unutulmaz bir akşam yaşatırken, sosyal medya hesabından ilk canlı yayınını da Adana'da yaptığını belirtti.

Sıla'ya teşekkür plaketini ve çiçeğini Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve kızları Gökçen ve Asena Sözlü takdim ettiler.