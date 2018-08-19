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19 Ağustos 2018 15:33

Adana Film Festivali’ne Oscar’ın favori ismiyle açılış

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Adana Film Festivali’ne Oscar’ın favori ismiyle açılış

19 Ağustos 2018 15:33

Uluslararası Adana Film Festivali, Oscar’ın favori ismi "BlacKkKlansman" ile açılacak.


Adana Büyükşehir Belediyesince 22-30 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Adana Film Festivali’nin açılış filmi; 70. Cannes Film Festivali’nde aldığı Büyük Ödül ile Oscar yarışına favori olarak giren ve bu yolda aylardır rakipsiz ilerleyen BlacKkKlansman.


2016’da Akademi tarafından Onur Ödülü’ne layık görülen deneyimli Afro-Amerikalı yönetmen Spike Lee, yeni filminde Oscar kampanyalarındaki becerisiyle bilinen Focus Features ile çalıştı. Ku Klux Klan sorununun çok farklı bir boyutunu Ron Stallworth’ın anı kitabından perdeye taşıma hedefiyle yola çıktı. Ayrıca siyasi tarihteki ilk Afro-Amerikalı polisin hikayesini açığa çıkararak da önemli bir eksikliği kapattı.


John David Washington, Alec Baldwin, Adam Driver, Jasper Pkkönen gibi isimlerin rol aldığı filmin yapımcıları arasında, geçen sene "Get Out" ile En İyi Özgün Senaryo Oscar’ına ulaşan Jordan Peele de yer alıyor.




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