Adana Film Festivali’nin evrensel sinerjisi büyüyor

İki festival arasında kardeşlik ve iş birliği protokolü, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Türkiye Hollanda Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı-Kırmızı Lale Film Festivali Direktörü Mehmet Emin Alkanlar arasında imzalandı.

Adana Film Festivali’nin, dünyanın en prestijli uluslararası film etkinliği olan Cannes Film Festivali’nin 57. yaşını dolduran en köklü bölümü Semaine de la Critique ile ortaklık ve iş birliği yapacağı bir süre önce kamuoyuna açıklanmıştı. Kırmızı Lale Film Festivali ile imzalanan kardeşlik ve iş birliği protokolünün ardından, Adana Film Festivali’nin uluslararası özelliğinin sağlamlaştırılması yolunda önemli bir adım daha atılmış oldu.

Adana Film Festivali’nin uluslararası özelliği pekişiyor

Kırmızı Lale Film Festivali ile yapılan protokolün, Adana Film Festivali’nin Avrupa sinema sanatıyla bağını güçlendirdiğini ve uluslararası özelliğini pekiştirdiğini belirten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Film Festivali’nin daha etkili bir sanat faaliyeti haline gelmesi için ve Adana’nın kültür-sanat kenti olma özelliğinin sağlamlaştırılması yolunda çaba harcamaya devam edeceklerini söyledi.

Sanatın evrensel sinerjisi

Adana Film Festivali Direktörü İsmail Dikilitaş da, Hollanda’ya uzanan sinema köprüsünün, Adana Film Festivali’nin gücünü artıracağını, Kırmızı Lale Film Festivali ile yapılan kardeşlik ve iş birliği protokolü sayesinde, sanatın evrensel sinerjisinin her iki festivale yansıyacağını belirtti.

Başkan Sözlü ve Mehmet Emin Alkanlar arasında imzalanan protokole göre, Kırmızı Lale Film Festivali sırasında Hollanda’da, Uluslararası Adana Film Festivali’nden bir ekibin bulunması ve festivale yönelik önerilerin, deneyimlerin aktarılması sağlanacak. Adana Film Festivali’nin Hollanda’da tanıtımı yapılacak ve Kırmızı Lale Film Festivali sırasında, Adana Film Festivali’nin bir tanıtım standı oluşturulacak. Her yıl Adana Film Festivali’nde derece alan uzun ve kısa metraj filmlerin, Adana Film Festivali’nin “En İyileri” başlığı altında Rotterdam ve Amsterdam sinemalarında gösterime girmesi konusunda girişimlerde bulunulacak. Hollanda’da yapılan filmler için Adana Film Festivali’ne katılımın özendirilmesi ve çalışma yapılması sağlanacak.