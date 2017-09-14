Adana gastronomi kenti oluyor

Vali Demirtaş, yaptığı açıklamada, Adana’nın, sahip olduğu doğal avantajlarını çalışkan insanlarının maharetiyle hem ekonomik değerlere dönüştürmeyi bildiğini hem de bu değerleri tüm insanlığın katkısına sunarak ülkesine ve insanlığa hizmet ettiğini söyledi. Adana’nın; verimli alanlarında pamuğu, portakalı, karpuzu yetiştirdiğini; sanayisinde dünyaya birçok ürün ihraç ettiğini; bağrından değerli yazar, sanatçı ve spor adamlarını çıkardığını ifade eden Demirtaş, Adana’nın iyi yönlerini, misafirperver ve mert halkını, doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtabilmek için kentin gastronomi zenginliği ve “geleneksellikle modernliği birleştiren lezzet kenti” imajını güçlendirmek için Lezzet Festivali’ni düzenlemeye karar verdiklerini belirtti.

Adana Film Festivali, Portakal Çiçeği Karnavalı, Uluslararası Tiyatro Festivali, Geleneksel El Sanatları Festivali, Food & Music Festivali, Rock Festivali gibi birçok başarılı festivali gerçekleştiren Adana’nın, tüm kurumları ile Lezzet Festivali’ni de başarıyla düzenleyeceğini anlatan Vali Demirtaş, "Amacımız, Adana’yı yılın farklı dönemlerinde gerçekleştirilecek etkinliklerle festivaller kentine dönüştürmektir. Bu tarz kapsamlı bir organizasyon ve tanıtım sayesinde Adana gastronomi şehri olmak için önemli bir adım atacaktır. Organizasyondaki başarı ne denli yüksek olur ise ilerleyen aylarda sadece gastronomi meraklıları değil aynı zamanda tarih ve kültür meraklıları da Adana’ya gelecektir. Çünkü yapılan bir araştırmaya göre dunyada her yıl gezen 1 milyar turistin yüzde 88,2’si tatil tercihlerini yaparken ‘Yemek Cok Onemli’ diyor ve gidecekleri turistik mekana karar verirken tercihini yemekleri meşhur olan yerlere göre yapıyor" diye konuştu.

Adana Gastronomi Turizmi Merkezi olacak

Vali Demirtaş, Türkiye Turizm Strateji Belgesinde inanç ve gurme turizm koridorunun içerisinde yer alan Adana’yı, bu festival aracılığıyla gastronomik öğelerle ön plana çıkarmayı hedeflediklerini, düzenlenecek Lezzet Festivali ile Adana’nın ‘Gastronomi Turizmi Merkezi’ olması yönünde ciddi bir adım atılacağını kaydetti.

Yurt içinden binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapacak olan Lezzet Festivali’nin gelecek senelerde yurtdışı tanıtımını da yapacaklarını ve yurtdışından turist getiren seyahat acentelerinin programlarında yer almasını sağlayacaklarını vurgulayan Vali Demirtaş, bu çerçevede, yurtdışında faaliyet gösteren turizm aktörlerini, seyahat acentelerini, gurmeleri, sosyal medya fenomenlerini önümüzdeki sene festivale davet edip onların da Adana’nın lezzetleri ve güzellikleriyle tanışmasına vesile olacaklarını ifade etti.

Sadece insanlara Adana yemeklerini tattırmayı değil, dünyada halen kullanılmakta olan en eski köprü niteliğindeki Taşköprü’nün, muhteşem mimarisiyle Varda Köprüsü, Anavarza, Magarsus, Aigeai Antik Kentleri, Türkiye’nin ve Ortadoğu’nun en büyük camisi olan Sabancı Merkez Camisi, Yumurtalık ve Karataş sahilleri, şehrin merkezindeki tarih durağı Tepebağ, Obruk Şelalesi gibi Adana’nın doğal ve tarihi güzellikleri tanıtmayı da istediklerini belirten Vali Demirtaş, seyahat acentelerinin tur programlarına, ilçelerdeki ve kent merkezindeki tarihi ve turistik yerleri de dahil etmesini sağlayarak kapsamlı bir tanıtım faaliyeti gerçekleştireceklerini söyledi.

Kentin birçok yerinde etkinlik düzenlenecek

Adana’nın bir gastronomi şehri olarak markalaşmasını sağlamak ve Adana’yı yılın farklı dönemlerinde gerçekleştirilecek etkinliklerle festivaller kentine dönüştürmeyi hedeflediklerini anlatan Vali Demirtaş şunları kaydetti:

"Adana Lezzet Festivali’nde kentin birçok yerinde etkinlikler düzenlenecek, insanların bu etkinliklere katılımını kolaylaştırmak için ulaşım olanakları sağlanacak. Farklı noktalarda Gastro Şov Sahneleri kurulacak, ünlü Adanalı usta ve şefler farklı Adana lezzetlerini hazırlama şovları yapacak. Usta ve seflerle Adana Lezzetleri uzerine atolye çalışmaları gerçekleştirilecektir. Adana Kebap Atolyesi, Adana Ev Yemekleri Atolyesi, Sokak Lezzetleri Atolyesi, Evde Ekmek Yapımı Atolyesi, Yemek Fotografcılıgı Atolyesi, Cikolata Atolyesi, Tursu Yapımı Atolyesi gibi onlarca farklı atölye çalışması ile tüm Türkiye’den lezzet peşinde koşanlar kendi beğenilerine göre istedikleri atölyelere katılma şansı bulacaklar. Ana etkinlik alanında ise 50’nin üzerinde seçkin Adana lezzetini bir arada bulma imkanı sağlanacak. Ünlü şeflerin gösterileri, söyleşiler ve konserlerle farklı lezzetler katılımcıların beğenisine sunulacak. Misafirperver ve sıcakkanlı olmalarıyla tanınan Adanalıların Lezzet Festivalini katılımlarıyla renklendireceğine ve Adanamızın tanıtımına katkı sağlayacaklarına inanıyor ve bütün Adanalıları 6-7-8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Adana Lezzet Festivaline davet ediyorum."