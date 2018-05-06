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06 Mayıs 2018 16:02

Adana Grand Prix birincisi Yuka Yachts oldu

UIM Dünya Offshore Class3-225 Şampiyonasının ilk ayağı Adana Grand Prix birincisi BHS-Yuka Yachts ekibi oldu.

Adana Grand Prix birincisi Yuka Yachts oldu

06 Mayıs 2018 16:02


225 beygir gücündeki motorlara sahip sürat teknelerinin yarıştığı UIM Dünya Offshore Class3-225 Şampiyonası’nın ilk ayağı Adana Grand Prix, Seyhan Baraj Gölü’nde yapıldı. Yarışın startını Adana Valisi Mahmut Demirtaş verdi. Nefes kesen mücadelede İtalya, İspanya, Portekiz, Fransa, ABD ve Türkiye’den pilotlar ter döktü. Yarışta BHS-Yuka Yachts ekibi birinci, Efe Project ikinci, Beşiktaş-Işıklar üçüncü oldu.


Dereceye giren ekiplere Adana Yelken Kulübü’nde düzenlenen törenle Adana Valiliği Kupası ve madalyaları verildi.


Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 2 gün süren şampiyonanın güzel bir şekilde tamamlandığını belirterek, Adana’nın bundan sonra su sporlarında da güzel bir şekilde yer alacağını söyledi.


Yarışlar, Brezilya, İspanya ve Portekiz ayaklarıyla devam edecek.




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