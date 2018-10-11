İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana Havalimanı'nda 14 milyon liralık uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana Havalimanı’nda Suudi Arabistan’a kargo uçağıyla gönderilmek istenen 14 milyon lira değerinde 965 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana Havalimanı'nda Suudi Arabistan'a kargo uçağıyla gönderilmek istenen 14 milyon lira değerinde 965 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'a kargo uçağı ile uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı yönünde alınan ihbar üzerine başlatılan soruşturmada durum “gecikmesinde sakınca bulunan hal” kapsamında değerlendirilerek, arama kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine verilen talimat doğrultusunda 10 Ekim günü Adana Şakirpaşa Havalimanı kargo bölümünde dedektör köpeği de kullanılarak yapılan aramada su arıtma aparatları arasına gizlenmiş, piyasa değerinin yaklaşık 14 milyon TL olduğu değerlendirilen 965 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.