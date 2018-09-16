Adana "Hayata El Ver"di

Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Resüsitasyon Derneği, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, 5 Ocak Rotary Kulübü ve Adana Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Adana Merkez Park'ta, vatandaşlara ani kalp durması halinde yapılması gerekenlerin anlatıldığı “Temel Yaşam Desteği Eğitimi” verildi. Etkinlikte ayrıca profesyonel yardım gelene kadar kalp durmasında kullanılan 2 adet Otomatik Eksternal Defibrilatör (AED; Şok Cihazı), Adana Merkez Park'a ve Adana 112 Mobil Ambulans'a hediye edildi.

Ani kalp durmalarında hayati önem taşıyan ilk müdahale hakkında toplum bilincinin artırılmasının önemine vurgu yapan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Resüsitasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Şule Akın Enes, 2014 yılından bu yana gerçekleştirdikleri etkinliklerin bu açıdan önemli bir adım olduğunu belirtti. Prof. Dr. Enes, “Ani kalp durmasında, sadece ellerimizi ve ortamda varsa, otomatik eksternaldefibrilatörü kullanarak bir insanı tekrar hayata döndürme şansımız çok yüksektir. Bugüne kadar kentimizin ve ülkemizin birçok önemli noktasında bu etkinlikleri düzenleyerek farkındalık oluşturduk. Önümüzdeki yıl içinde Adana'da belirlediğimiz merkezi ve halkımızın yoğun olarak bulunduğu konumlara toplamda 20 adet otomatik eksternaldefibrilatör hediye edilecek ve bulunduğu noktalarda görev yapan arkadaşlarımıza kurumumuz İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde eğitim verilerek cihazı da kullanma yetkisi verilecektir” dedi.

Etkinliği düzenlemelerindeki temel amacın, toplumda ‘ani kalp durması ve yapılabilecek ilk tıbbi müdahaleler' konusunda farkındalık oluşturmak olduğunun altını çizen Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Anış Arıboğan ise şunları kaydetti:

“Bu büyük projede Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak yer almaktan dolayı büyük bir onur duyuyoruz. Projenin her aşamasında birlikte olduk. Hızla devam ediyoruz. Fark ettik, fark ettirdik, şimdi iyi bir yol alıyoruz. Ani kalp durmasında profesyonel sağlık yardımı gelene kadar geçecek olan ilk dakikalar çok kıymetlidir. Bu konuda toplumumuzu bilinçlendirdiğimiz için çok mutluyuz.”

Etkinlik kapsamında çok sayıda kişi, "Bir yaşam kurtarabilir miyiz?" sorusunun en net yanıtı olan ilk ve doğru müdahaleyi yapma eğitimi aldı. “Hayata El Ver” Projesi kapsamında Adana 5 Ocak Rotary Kulübü tarafından, 100 adet eğitim mankeni ile 2 adet eğitim otomatik eksternaldefibrilatörüResüsitasyon Derneği eğitimlerinde kullanılmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Şule Akın Enes, Prof.Dr. Nurcan Doruk, Prof. Dr. Handan Birbiçer, Prof. Dr. Gönül Tezcan Keleş ve Doç.Dr. Şule Özbilgin'e teslimedildi.

Gerçekleştirilen etkinliğe, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Alper Fındıkçıoğlu, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Ömer Kurtipek, Rotary 2017-2018 Dönemi Guvernörü Serdar Ünlü, Adana 5 Ocak Rotary Kulübü Başkanları Oğuz Selmanoğlu, Necah Barutçu ve kulüp üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.