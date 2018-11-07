Adana Hazine arazilerini kiralamada yaptığı başvurularla ön sıralarda

Adana'da Hazine'ye ait tarım arazilerini kiralamak için bugüne kadar 13 bin 853 kişinin başvuru yaptığı bildirildi. Başvuru sayısına göre Adana'nın ön sıralarda yer aldığı belirtildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlattığı Hazine'ye ait tarım arazilerinin çiftçilere kiralanmasını sağlayacakları uygulamaya Adana'dan 13 bin 853 kişi başvurdu. Adana'da bu başvuru sayısıyla iller arasında ön sıralarda yer aldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Kırılmaz'dan alınan bilgiye göre, belediye ve mücavir alan içerisindeki, imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazine'ye ait tarım arazilerinin 30 Mart 2011 tarihinden beri tarımsal amaçla kiralayan ve kira sözleşmesi halen devam eden kiracıları veya bu arazileri aynı süreyle tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği idarece belirlenen kullanıcıları ya da paydaşlarından 5 Aralık 2018 tarihine kadar dilekçeyle başvuruda bulunanlara doğrudan satışının düzenlendiğini kaydetti.

Başvuruların değerlendirildiğini belirten Kırılmaz, kanundan yararlanmak isteyenlerin 5 Aralık 2018 tarihine kadar da taşınmazın bulunduğu yerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, emlak müdürlükleri, milli emlak müdürlükleri, milli emlak şefliklerine dilekçeyle müracaat etmelerini istedi.