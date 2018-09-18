Adana İl Jandarma Komutanlığı'ndan kan bağışı desteği

Türk Kızılayı Adana Şubesi'nin kan bağışı kampanyasına destek olmak amacıyla Adana İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı erbaş ve erler kan bağışında bulundu.

Adana İl Jandarma Komutanlığı'nın konuşlu olduğu Şehit Tuğgeneral Temel Cingöz kışlası ile Adana Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nın konuşlu olduğu Korgeneral Recai Engin Kışlası'nda “Kan Bağışı Hayat Kurtarır” sloganı ile kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında ihtiyaç sahibi hastalara ulaştırılmak üzere Adana İl Jandarma Komutanlığı emrinde vatani görevini yerine getiren erbaş ve erler kan bağışında bulundu. Etkinlikle beraber kan vermenin can verme açısından önemli ve kutsal bir görev olduğu bilinci oluşturularak, kan verme duyarlılığının oluşması sağlandı.

Türk Kızılayı Adana Şubesi görevlileri kan bağışında bulunan jandarma personeline teşekkür etti.