Adana İl Müftü Yardımcısı Durdane Coşkun göreve başladı

Müftü Yardımcısı Coşkun, göreve başlaması dolayısıyla yaptığı açıklamada, “En büyük hedefim insanlığa hizmet etmek, Rabbim'in lütfettiği bu görevi kadınlara, gençlere, çocuklara yani toplumun her kesimine ulaşabilmek adına çok önemsiyorum. Sorumluluklarımın farkındayım. Bu doğrultuda yapacağımız yeni projelerle, güzel çalışmalarla Adanamıza hizmet etmenin heyecanı içindeyim" dedi.

1977 Adana doğumlu olan Durdane Coşkun, ilk, orta ve lise öğrenimini memleketi Adana'da tamamladı. 2001 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

Karaman'da fahri kuran kursu öğreticisi olarak görev yapmakta iken 2005 yılında Karaman'ın Sudurağı kasabasına kadrolu Kuran kursu öğreticisi olarak atandı. 2010 - 2013 yılları arasında Adana'da, 2013 - 2015' de Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Kuran kursu uzman öğreticisi olarak görev yaptı.

2015 yılında başladığı Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezinden 2018 yılında 30. dönem kursiyeri olarak mezun olan Coşkun, Adana İl Müftü Yardımcılığı görevine getirildi.

Durdane Coşkun evli ve 4 çocuk annesidir.