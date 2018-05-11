Adana İnsani Yardım Derneği açıldı

Kızılay Caddesi’nde hizmete giren derneğin açılışı Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Açılış konuşmasını yapan İHH-ADYAR Adana İl Başkanı Mahmut Eraslan, “Malum önümüz Ramazan. Adana’da yaşayan yetim anneleri yolumuzu gözlüyor, yetimlerimiz şimdiden bayramlık bekliyor. Çeşitli ülkelerden ihtiyaç sahibi misafirlerimiz var. Onlara bu Ramazan’da gereken desteği vereceğiz. Ramazan ayı münasebetiyle 107 ülke ve bölgede kumanya dağıtımı ve iftar programlarımız olacak. 34 ülke ve bölgede 58 bin 670 yetim çocuğa bayramlık kıyafet giydirilecek. Arakanlı kardeşlerimize Ramazan kumanyası dağıtımı için biz de Adana’dan iki arkadaşımızı Bangladeş’e gönderiyoruz” dedi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Said Demir ise “Maalesef yetim ve yardım denildiği zaman İslam dünyasında hala Müslümanlar akla gelmiyor. Siz yetime sahip çıkarsanız Ömer Muhtar olur. Ömer Muhtar, Osmanlı’nın kurduğu bir yetimhanede yetişmiş yetim. Libya’nın İtalyanlardan kurtulmasına vesile olur, halkın kahramanı, lideri olur. Mazluma, yetime, mağdura sahip çıkıp çıkmamak bizim tercihimiz ama sonucuna katlanmamız gereken bir tercih" diye konuştu.

Adana İl Müftüsü Hasan Çınar’ın yaptığı dua ve plaket taktimi ile açılış merasimi sona erdi.

Derneğin açılış törenine AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni, İl Müftüsü Hasan Çınar ile çok sayıda gönüllü ve yardımsever katıldı.