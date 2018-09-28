Adana itfaiyesinin 304. yıl gururu

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Türk İtfaiye Teşkilatı'nın 304'üncü Kuruluş Yıldönümü ve İtfaiye Haftası'nı bir dizi etkinlikle kutladı.

Adana'da yangın, trafik kazaları, doğal afetler başta olmak üzere çeşitli olaylarda zor durumdaki insanların yardımına koşan itfaiyeciler, Türk İtfaiye Teşkilatı'nın 304'üncü Kuruluş Yıldönümü ve İtfaiye Haftası'nı bir dizi etkinlikle kutladı. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Fahri Durukan, Başkan Hüseyin Sözlü'nün hizmet döneminde Adana Büyükşehir İtfaiyesi'nin Türkiye'nin en modern ve güçlü filolarından biri haline geldiğini söyledi.

304'üncü yıl gururu yaşayan Adanalı itfaiyeciler, ilk olarak Atatürk Parkı'nda bir araya gelip, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin durucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunarak, çelenk sundu. Daha sonra Daire Başkanı Fahri Durukan ve mesai arkadaşları Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Şaban Acar'ı makamlarında ziyaret edip, yürüttükleri hizmetlerle ilgili bilgiler verdi. İtfaiye Şehitliği'ni ziyaret eden Adanalı itfaiyeciler, ebediyete intikal eden meslektaşlarının mezarlarına çiçek bırakıp, dua etti.

İtfaiye Haftası'nda bisikletçiler ve anaokulu öğrencileri Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın misafiri oldu. Adana Bisikletli Spor Kulübü üyeleri, itfaiyecilerin haftasını kutlayıp, dayanışma örneği sergiledi. Adana Büyükşehir Belediyesi Gündüz Bakımevi öğrencileri de itfaiyenin konukları arasındaydı. İtfaiyecilik mesleğini öğrenen, yangın söndürme araç ve ekipmanları hakkında bilgiler edinen minikler, hortumla su sıkıp, heyecan dolu deneyimler yaşadı.

Daire Başkanı Fahri Durukan, “Başkanımız Hüseyin Sözlü'nün hizmet döneminde Türkiye'nin en modern ve güçlü filolarından biri haline gelen Adana Büyükşehir İtfaiyesi, Adanalıların can ve mal güvenliğini sağlamak üzere 24 saat esasına göre kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor” dedi.