Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşların hayvan temini konusunda tedirgin olmamaları gerektiğini, şu an itibarıyla Adana’ya 30 bine yakın küçükbaş kurbanlık girişi olduğunu ve bu hayvanların tamamının yerli olduğunu söyledi. Dini bir vecibe olan kurban kesiminde vatandaşların dini kurallar dışında teknik ve hijyen kurallarına da dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Yağmur, kurbanlık hayvan alınırken vatandaşın çok dikkatli olması gerektiğini, özellikle dişi hayvanların kurban edilmemesi gerektiğini ifade etti. Yağmur, "Müslüman bir ülke olarak her yıl Kurban Bayramı’nda çok sayıda hayvanı kurban ediyoruz. Bu nedenle hem her yıl kurban bulabilmek hem de hayvanların neslinin tükenmemesi için dişi hayvanların kurban edilmemesine çok dikkat etmeliyiz. Çok zor durumda kalmadıkça dişi kurbanlık alıp kesmeyelim" dedi.

Yağmur, vatandaşların kurban alırken dikkat etmesi gereken diğer konuları da şöyle sıraladı:

"Vatandaş önce hayvanın veteriner sağlık raporu veya nakil belgesinin olup olmadığını kontrol etmeli. Hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvanların kulak küpelerinin, büyükbaşların ise ayrıca hayvan pasaportunun bulunması gerekmektedir. Hayvan pasaportunda sağlıklı olduğunu gösteren koruyucu aşılarının yapılmış olması gerekmektedir. Çok zayıf, düşkün, bir veya iki gözü kör, kulakları ve boynuzları kökünden kesilmiş, dişlerinin tamamı veya çoğu dökülmüş, kuyruğu veya memesi kesilmiş olmamalıdır. Hayvanın gebe veya yeni doğum yapmış olmaması gerekir. Yüksek ateşi olan, çok genç (büyükbaş hayvanlarda 2 yaşından küçük, küçükbaş hayvanlarda 1 yaşından küçük) hayvanların satın alınmaması gerekmektedir. Sağlık yönünden belirgin belirtiler gösteren (öksürük, nefes darlığı, salya ve burun akıntısı, kötü kokulu ishal gibi) hayvanların da kurbanlık olarak alınmaması gerekmektedir."

Saruhan Yağmur, geçen yıla oranla küçükbaş kurbanlıklarda 3 lira, keçi ve büyükbaş kurbanlıklarda ise kilo bazında 1 lira fiyat artışı olduğunu belirterek, "Küçükbaş hayvanın kilosu geçen yıl 19 lira iken, bu yıl 22 liradan satışa çıktı. Keçi, düve ve büyükbaş ise geçen yıl kilosu 19 liradan satılırken, bu yıl 20 liradan satışa çıktı. Bu artışların sebebi de mazot ve yemdeki fiyat artışlarıdır. Bu fiyatlarla birlikte vatandaş küçükbaşı en az bin 100, bin 200 lira fiyat aralığında alabilecek. Büyükbaş hayvanı ise vatandaş 6 bin 7 bin aralığındaki fiyattan alabilecek. 10 bin lirayı geçen fiyatlarda da büyükbaş bulabilmek mümkün" diye konuştu.