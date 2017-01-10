Adana Kurtuluş Kupası Masa Tenisi Turnuvası

Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. Yıldönümü anısına gerçekleştirilen “5 Ocak Kurtuluş Kupası Masa Tenisi Turnuvası” tamamlandı.

5 Ocak Fatih Terim Stadı bünyesinde bulunan masa tenisi salonunda gerçekleştirilen turnuvaya, 74 kız ve erkek sporcu katıldı.

Turnuvada dereceye giren sporcular şöyle:

Büyük Tek Erkekler: Salih Bilgin, Tümer Eren, Hüseyin Baktemen, Mustafa Rahis Öcal

Yıldız Tek Erkekler: Oruç Karataş, Alper Ertit, Doğukan Şeher, Berkay Akın

Bayanlar: İkra Kara, Gökçen Gökçe, Pelin Dinçer, Sudenaz Gökçe

Masa Tenisi Federasyonu Adana İl Temsilcisi Ömer Taşkıran, bu turnuvalarla yeni yeteneklerin keşfedildiğini söyledi.